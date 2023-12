Ligue 1 Le Havre-PSG, follia di Donnarumma che viene espulso: i tifosi del Milan tornano alla carica

Il portiere della nazionale italiana viene espulso dopo 10 minuti di gioco dopo un intervento killer contro l’attaccante di casa Casemir: sui social i tifosi rossoneri tornano ad attaccarlo. Il PSG perde anche Fabian Ruiz

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Altro errore clamoroso di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del PSG è infatti stato espulso dopo 10 minuti nel corso del match di Ligue 1 con la formazione parigina impegnata sul campo del Le Havre. Continua dunque il momento negativo del portiere dopo un errore commesso in Champions League che poteva costare caro alla sua squadra.

Donnarumma: intervento killer ed espulsione

Non è un momento positivo per Gigio Donnarumma, già nell’ultimo turno di Champions League, il portiere del PSG aveva commesso un errore che aveva permesso al Newcastle di segnare il gol del vantaggio. Oggi nel match esterno di Ligue 1 sul campo del Le Havre, la sua partita è durata soltanto 10 minuti. Dopo 10 minuti di gioco nel tentativo di fermare un attaccante, l’ex portiere del Milan è intervenuto con il piede altissimo nei confronti di Josué Casemir. Nessun dubbio per il direttore di gara che ha deciso di estrarre immediatamente il cartellino rosso.

Donnarumma: le critiche in Francia

Nel corso delle ultime settimane, la posizione di Donnarumma come portiere titolare del PSG diventa ogni giorni più a rischio. Nel corso del tempo, infatti, le critiche nei confronti dell’estremo difensore italiano si stanno moltiplicando e tanti addetti ai lavori si chiedono se Gigio sia il giocatore adatto per lo stile di gioco di Luis Enrique e soprattutto se sia un giocatore che merita il faraonico contratto che lo lega al PSG e se sia in grado di guidare la squadra verso l’obiettivo Champions League che è da tempo, il target della società francese.

PSG nei guai: si ferma anche Fabian Ruiz

L’espulsione di Donnarumma non è l’unico problema che il PSG ha dovuto affrontare nel corso della trasferta di Le Havre. Il club parigino infatti ha perso per infortunio anche Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, ex Napoli, entrato anche nel mirino della Juventus per il mercato di gennaio si è fatto male alla spalla dopo circa 15 minuti di match ed ha lasciato il campo in barella.

Milan: la rivincita dei tifosi contro Donnarumma

Ogni volta che si parla di Gianluigi Donnarumma, i tifosi del Milan tornano alla carica. Al suo ritorno a San Siro come avversario il portiere è stato accolto dai “dollarumma”, finti dollari con la foto dell’estremo difensore. E ora dopo l’espulsione i social tornano subito alla carica: “Ricordiamo a tutti che il Milan aveva perso il miglior al mondo”. E ancora: “Praticamente si è dimenticato che è un calciatore ed ha cominciato la sua carriera nel mondo del wrestling”.

Mentre c’è chi vede in questa prestazioni già un lento declino del giocatore: “Le cose sono due o Donnarumma sta facendo di tutto per essere messo alla pota del PSG a giugno oppure ha imboccato una strada che lo porterà a stare seduto in panchina accanto a Scuffet in una squadra di serie B rumena entro cinque anni”.

