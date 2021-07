L'Inter raddoppia: due colpi sulla fascia, affare in chiusura

L’Inter lavora per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Achraf Hakimi, in direzione PSG. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta per chiudere due colpi per la fascia, Nahitan Nandez dal Cagliari e Hector Bellerin dall’Arsenal.

L’uruguaiano in uscita dai rossoblu è un jolly di centrocampo in grado di coprire più ruoli e sarebe utile anche come mezz’ala: Inter e Cagliari sono da tempo al lavoro per trovare un’intesa, e l’ottimo rapporto tra i due club fa propendere per la chiusura della trattativa. Nandez, che arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto, ha già trovato da tempo l’accordo con la società meneghina.

Chiusura in atto anche per Hector Bellerin. L’esterno spagnolo è ormai fuori dal progetto tecnico dell’Arsenal, e ha chiesto al club londinese di liberarlo in modo da vestire la maglia nerazzurra. Anche in questo caso, Beppe Marotta proporrà agli inglesi un prestito con diritto di riscatto.

Presi i due giocatori, il prossimo obiettivo dell’Inter sarà una quarta punta di peso e affidabilità: Keita Baldé e Felipe Caicedo (in uscita dalla Lazio, 8 reti nella scorsa stagione di serie A) sono i nomi più caldi al momento.

OMNISPORT | 23-07-2021 13:36