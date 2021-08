Lionel Messi, ancora un colpo di scena: cosa succede

Dopo le conferenze stampa di Laporta e dello stesso Messi, tutti davano per scontato che in poche ore la “Pulce” raggiungesse Parigi per iniziare la sua nuova avventura calcistica con la maglia del PSG.

Invece, contrariamente a quanto ci si poteva aspettare e a quanto annunciato dalle fonti più vicine al giocatore, l’argentino non è ancora volato alla volta della Ville Lumiere.

Come sottolineato da diversi organi di stampa internazionali nelle ultime ore infatti, pare che l’accordo tra il nativo di Rosario e la società parigina non sia ancora stato pienamente definito e che ciò inevitabilmente, stia ritardando lo sbarco di Messi a Le Bourget.

In tutto questo, alcuni rilanciano anche la possibilità che la trattativa tra le parti possa non giungere alla tanto attesa fumata bianca, uno scenario questo per il quale recentemente si sono messi al lavoro alcuni tra i più tenaci soci del Barcellona.

Questi ultimi infatti, non contenti delle mosse del Paris Saint-Germain e del futuro della loro ex stella, hanno deciso di muoversi per via legale e, tramite il noto avvocato francese Juan Branco, fare un esposto alla Commissione Europea contro il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario da parte del club di Nasser Ghanim Al-Khelaïfi.

“A nome dei soci dell’FC Barcellona, abbiamo preparato una lamentela alla Commissione Europea e una richiesta di sospensione provvisoria davanti alla giustizia civile ed amministrativa francese, nel caso in cui dovesse confermarsi la firma di Leo Messi al Paris Saint Germain” si legge nel comunicato diffuso dallo studio legale di Branco.

“Gli indici del Psg in termini di Fair Play Finanziario sono peggiori di quelli del Barcellona. Nel 2019-20, il rapporto fra salari ed entrate era del 99% contro il 54% del Barcellona. Ad oggi, questa differenza è incrementata” si evidenzia nella nota.

“È inconcepibile che il Fair Play Finanziario serva per aggravare le derive del calcio-business, della strumentalizzazione del calcio da parte di potenze sovrane, e dello snaturamento delle competizioni. Chiederemo alle autorità che intervengano immediatamente al fine di bloccare questa operazione che lede gli interessi patrimoniali dei nostri rappresentati”.

La mossa da parte dei soci blaugrana rappresenterebbe un ultimo disperato tentativo per far saltare la partenza di Messi il quale tuttavia, nonostante il rallentamento dell’operazione, sembra esser convinto della sua decisione e pronto nelle prossime ore a fare i bagagli per imbarcarsi verso il Parco dei Principi.

OMNISPORT | 09-08-2021 17:30