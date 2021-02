Lista Uefa Roma: Dzeko c'è; entra El Shaarawy, ma resta fuori Reynolds

C’era grande attesa per capire la decisione della Roma in merito alla presenza oppure no di Dzeko nella lista Uefa. Dopo la rottura con Fonseca delle ultime settimane, pare che tra i due a Trigoria, sia avvenuta una tregua. Dopo il positivo confronto tra attaccante e tecnico, ecco che il bosniaco compare nella lista che la ROma ha presentato all’Uefa per i prossimi impegni dei giallorossi in Europa League.

Insieme a Dzeko, anche il neo acquisto El Shaarawy, mentre vengono tolti Juan Jesus e Fazio (oltre al già assente Pastore). Zaniolo e Calafiori sono presenti nella lista B, così come l’ultimo arrivato Bryan Reynolds. I giallorossi affronteranno il Braga il 18 febbraio (Braga) e il 25 febbraio (Roma). Questa la lista della Roma:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Bruno Peres, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Santon, Smalling, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Villar, Veretout

Attaccanti: Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez, Pedro Rodriguez

OMNISPORT | 03-02-2021 13:53