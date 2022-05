Liverpool, Van Dijk: "Per la finale di Champions ci sarò"

25-05-2022 19:12

Il Liverpool potrà contare su Virgil van Dijk per la finale di Champions League. Il difensore ha RIPORTATO un infortunio nella finale di FA Cup contro il Chelsea all’inizio del mese e successivamente non ha partecipato a nessuna delle due ultime uscite del Liverpool in Premier League.

Il Liverpool ha vinto entrambe le partite, rimontando il Southampton per 2-1 e battendo i Wolves per 3-1, ma queste vittorie non sono state sufficienti per assicurarsi il titolo della Premier League, che è andato al Manchester City.

Mentre le speranze del Liverpool di ottenere un poker di trofei sono finite, la squadra di Jurgen Klopp andrà a caccia del terzo trofeo di un’altra bella stagione quando sabato affronterà il Real Madrid allo Stade de France, e uno dei suoi uomini chiave sarà disponibile per la selezione.

Van Dijk ha dichiarato a Liverpoolfc.com: “Sì, sto bene, assolutamente bene. Non ho problemi e sono molto eccitato per sabato, ovviamente”.

Alla domanda se le due settimane di pausa lo abbiano aiutato a recuperare, Van Dijk ha spiegato: “Sì, fisicamente sicuramente. Il mio corpo si sta riposando un po’ dopo aver giocato così tante partite, così tanti momenti di tensione, e credo che la botta subita dopo la finale di FA Cup sia stato un segno che il mio corpo aveva bisogno di riposare. Ora mi sento assolutamente bene e non vedo l’ora di vivere, spero, una serata speciale”.