19-12-2022 21:21

Leo Messi ha raggiunto forse il più grande risultato della sua carriera nel mondo del calcio conquistato la Coppa del Mondo in Qatar ai danni della Francia. La Pulga ha segnato due dei tre gol dei 120 minuti oltre al primo rigore della lotteria per l’Albiceleste.

Il mondo dello sport si è unito per celebrare il successo di una delle sue stelle più luminose. Dai piloti di Formula 1 e MotoGP ai campioni di basket e tennis, in molti hanno voluto far arrivare le proprie congratulazioni e la propria ammirazione all‘Argentina ma soprattutto a Leo Messi, vincitore di 7 Palloni d’Oro e, cosa dibattuta, il più forte giocatore di calcio di tutti i tempi.

La F1 celebra Messi e l’Argentina, sfottò social

Che gusto vedere soffrire un Francese per una sconfitta sportiva. Sempre un gran gusto!”. Questo il commento del giornalista di Sky Sport Matteo Bobbi, un post che ha fatto subito il giro del web per l’evidente presa in giro dei cugini transalpini.

Mentre Bottas dormiva, come da sua stessa ammissione, il mondo della F1 ha voluto celebrare il successo di Leo Messi. Grande gioia per l’alfiere Ferrari Carlos Sainz, che ha commentato: “Congratulazioni Argentina! Sono davvero felice per tutti gli argentini!”.

Congratulazioni arrivate anche dal sette volte Campione del Mondo F1 Lewis Hamilton, grande estimatore di Leo Messi. Il Re Nero ha condiviso un post di Messi e si è congratulato, da pari a pari, per l’incredibile vittoria.

Anche il suo compagno di squadra George Russell, che tifava Argentina, sul suo profilo Instagram ha scritto: “Che finale di Coppa del mondo! Bravi tutti, brava Argentina, bravo Messi!”. Il driver inglese è stato anche ripreso dalla compagna, Carmen Montero, nel momento conclusivo della partita: nel corso dei calci di rigore che hanno sancito la vittoria argentina, si è sentito Russell sostenere divertito: “Non mi agito mai così tanto quando corro”.

Anche l’alfiere Red Bull Sergio Perez ha commentato su Twitter: “Te la meriti più di tutti, congratulazioni Lionel Messi e tutti gli argentini”.

La Mercedes si è spinta fino ad offrire un ingaggio da pilota Leo Messi. Su Instagram, la casa di Brackley ha pubblicato un fake Direct nel quale invitava la Pulga in fabbrica e a trasferirsi nella sede per iniziare il percorso da pilota.

Da Marquez ad Espargaro: la MotoGP (anche in francesi) celebrano Messi

Bellissimi il post dell’account ufficiale della MotoGP, che ha pubblicato una foto di Valentino Rossi, di schiena, mentre celebrava la vittoria del GP di Argentina con la maglia di Diego Armando Maradona (Rio Hondo, 2015, ndr).

Pazzesco il post della HRC (ovvero la Honda), che ha pubblicato un photoshop di un pilota con la tuta da gara (difficile capire se si tratti di Marquez o di qualcun’altra) ma con la faccia di Leo Messi.

Proprio Marquez ha pubblicato una foto di Messi con la Coppa del Mondo e anche un’immagine che ritrae i due campioni assieme. La didascalia recita: “L’hai inseguita e l’hai conquistata. Ai tuoi piedi Messi. Te la meriti tutta idolo. Congratulazioni argentini”.

“Leoooooooooo” è stato il semplice commento dell’alfiere Aprilia Aleix Espargaro, mentre molto sportivo si è rivelato Fabio Quartararo, che da francese ha pubblicato una foto mentre si scambia una stretta di mano con Messi.

Il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, in una storia su Instagram ha pubblicato un fotomontaggio di Messi e Maradona, con la scritta “Che finale, grande Argentina”.

LeBron James, Federer e gli altri: quanti omaggi per Messi

Il campione dei Los Angeles Lakers, uno degli sportivi più famosi al mondo, ha pubblicato su twittwe una serie di emoji di capre per celebrare il successo di Messi (capra in inglese si dice GOAT, acronimo di Greatest of all Time). Bellissima reazione anche dell’ex superstar NBA Manu Ginobili, ex cestista argentino, che ha scritto: “14.45, Argentina campione del mondo, che emozione”.

Non è rimasto indifferente neanche il Re Roger Federer, che dal suo account Twitter ha subito salutato Leo Messi e tutti gli argentini: “Più e più volte tu @leomessi hai ridefinito la grandezza. È un privilegio guardarti. Congratulazioni Leo e Argentina. Speciale e storico.”.

L’ex campione olimpico di tennis Andy Murray, dall’inizio tifoso dell’Argentina (Murray è britannico, ndr) ha fatto le congratulazioni a Messi andando anche oltre il calciatore: “Messi è il miglior atleta di tutti i tempi? Dimentica solo il calcio. Che uomo”.

Rimanendo nel tennis, anche Stefanos Tsitsipas ha scritto “Messi è invincibile. L’uomo più felice della terra!”. Assieme a lui Casper Ruud, che ha pubblicato un video con la maglia dell’Argentina.