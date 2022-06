08-06-2022 15:27

Campione d’Europa con l’Italia l’anno scorso, ultima stagione da incorniciare, leader di squadra ricca di talento stabilmente nella parte nobile della classifica di Serie A ma, anche, la capacità di lasciarsi alle spalle i piccoli problemi caratteriali e fisici che ne avevano caratterizzato gli esordi. Questo è Domenico Berardi oggi: 28 anni il prossimo primo agosto, un valore di mercato vicino ai 30 milioni di euro e nome sul taccuino delle grandi del nostro calcio, dal Milan alla Roma, con l’inserimento nelle ultime ore della Juventus.

Juve, Berardi alternativa a Di Maria

La situazione in casa Juve è peculiare e alquanto ingarbugliata, visto che, dopo essere stata a un passo da portare sotto la Mole Angel Di Maria, la pista che avrebbe condotto el Fideo argentino a Torino si è raffreddata parecchio. Ecco, dunque, che sull’out di destra, sono salite le quotazioni del numero 25 del Sassuolo che, già in passato, è stato nel “giro Juve”, visto che i bianconeri ne hanno praticamente sempre detenuto il cartellino, fino al 2015, quando il Sassuolo lo acquista per 10 milioni di euro spalmati in quattro anni.

Berardi da sempre vicino alla Juve

Inoltre, negli accordi del passaggio a titolo definitivo ai neroverdi emiliani, la Vecchia Signora aveva ottenuto l’opzione per il riacquisto entro l’estate del 2017. Opzione non sfruttata e strade che sono rimaste separate. Questo fino agli ultimi giorni, con il destino di Berardi che potrebbe tornare a intrecciarsi con il bianconero della Juventus. C’è da battere la concorrenza della altre big e trovare una soluzione che possa accontentare le parti. Il Sassuolo è una bottega carissima e i 30 milioni di euro richiesti stanno facendo temporeggiare un po’ tutti.

Berardi, lo scarso entusiasmo dei tifosi Juve

La cosa certa è che Berardi piace, e molto, ai club, ma al contempo sembra proprio non scaldare gli entusiasmi dei tifosi, che sui social, indifferentemente dalla fede calcistica, non mancano di bocciare l’operazione. Gli ultimi in termini di tempo sono proprio i supporter della Juventus. “Passare da Di Maria a Berardi è come passare da Scarlett Johansson a Iva Zanicchi“, commenta qualcuno e poi: “Se Berardi diventa una priorità che liberino Pogba, gli voglio troppo bene per farlo giocare con un brocco del genere”, e ancora: “Tra Berardi e Di Maria c’è un abisso“, “Nemmeno gratis lo vorrei”.

Berardi, tifosi Juve preoccupati per Vlahovic

Tanti quelli che non dimenticano il mancato gol nella semifinale spareggio per mondiale contro la Macedonia del Nord come, per esempio: “Io Berardi non lo considero più un calciatore dopo il goal che si è mangiato contro la Macedonia” e a tanti quelli che dimostrano di tenere al futuro di Dusan Vlahovic: “mi dispiace per Vlahovic che non ha più Dybala in attacco, ma Berardi. complimenti alla società per sta ca**ta” e anche: “Pensate al povero Vlahović che poverino è venuto alla Juve pensando di giocare con Dybala mentre ora molto probabilmente si ritroverà a dover giocare con Berardi”.

