Lo strano destino di Rashford e Sancho: entrati al 120', sbagliano dal dischetto

Incubo. Difficile coniare un termine differente per dipingere la serata di Marcus Rashford e di Jadon Sancho. I due calciatori di proprietà del Manchester United, dopo essersi scaldati a lungo, sono stati inseriti nella mischia al 120′ dal Ct Gareth Southgate proprio in vista dell’imminente roulette dei calci di rigore.

I due ‘Red Devils’, sulla carta entrambi ottimi rigoristi, hanno fallito la propria chance dagli undici metri compromettendo la corsa dell‘Inghilterra al titolo campione d’Europa finito nelle mani dell’Italia di Roberto Mancini.

Il classe 1997, dopo essersi scaldato per tutto il secondo tempo supplementare, ha sì spiazzato Donnarumma ma ha calciato il proprio rigore sul palo.

Subito dopo è stato il turno dell’ex Borussia Dortmund che si è fatto ipnotizzare dalle manone del numero 21 azzurro bravo a neutralizzare la conclusione dell’attaccante, prima di ripetersi in maniera decisiva anche su Saka.

Un’autentica doccia gelata per i due giovani talenti britannici, entrati in campo per riscrivere la storia e griffare il primo trofeo continentale nella storia della nazionale dei ‘Tre Leoni’, e finiti invece per macchiare in maniera indelebile, con due errori determinanti, l’amara notte di Wembley.

