Loew: "Ci complichiamo la vita da soli"

Il commissario tecnico della Germania Joachim Loew si è espresso così dopo il pareggio per 1-1 contro la Danimarca: “Abbiamo giocato una partita un po’ in chiaroscuro. Avevamo buone intenzioni, abbiamo difeso bene a livello collettivo, e in generale abbiamo fatto meglio rispetto alle ultime partite”.

“Ci stiamo complicando un po’ troppo la vita, come sul gol della Danimarca, ma miglioreremo”, ha detto a RTL. La Germania, avanti con Neuhaus, si è fatta raggiungere da Poulsen.

OMNISPORT | 03-06-2021 12:42