Loris Dominissini è morto per Covid a 59 anni: calcio in lutto

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Loris Dominissini. L’ex allenatore friulano è morto a 59 anni all’ospedale di San Vito al Tagliamento per le conseguenze del Covid-19.

Cresciuto nel vivaio dell’Udinese, Dominissini ha vestito in carriera la maglia del club bianconero, oltre che di Triestina, Pordenone, Messina, Pistoiese, Reggiana, Sevegliano e Pro Gorizia tra gli anni ’80 e ’90. Tra il 1983 e il 1985 raccolse 17 presenze nell’Udinese, giocando anche con Zico.

Allenatore dal 1998 (cominciò guidando la squadra Allievi dell’Udinese), Dominissini fu protagonista della straordinaria cavalcata del Como dalla Serie C alle Serie A tra il 2000 e il 2001. Si è seduto anche sulle panchine di Ascoli, Spezia, Udinese, Pro Patria, Reggiana.

Nel 2006 visse una breve esperienza sulla panchina dell’Udinese in coabitazione con Nestor Sensini, in sostituzione di Serse Cosmi. I due però rimasero alla guida dei bianconeri per sole sei gare, per poi essere sollevati dall’incarico e sostituiti da Giovanni Galeone.

Dominissini si era negativizzato da tempo, ma le conseguenze della malattia erano state molto pesanti, tanto che era stato trasferito dalla Terapia Intensiva Covid dell’ospedale di Udine alla clinica di San Vito al Tagliamento, dove però non è più riuscito a riprendersi.

OMNISPORT | 04-06-2021 20:31