Luca Gotti multato: il tecnico dell'Udinese era a una festa

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, è stato multato nel corso di una cena che si stava svolgendo in un appartamento privato, nel centro di Udine. A riportare la notizia l’agenzia ANSA.

La festa e i rumori: sanzionato anche Gotti

I fatti risalgono alla scorsa notte: i Carabinieri del Comando provinciale erano stati allertati dai vicini di casa, che lamentavano musica ad alto volume e vociare di numerose persone, anche a ora tarda, in violazione della normativa che prevede il divieto di circolazione dalle 22 alle 5.

I militari dell’Arma hanno accertato che otto dei partecipanti alla cena non risultavano residenti nel palazzo e li hanno sanzionati per 400 euro l’uno, tra questi secondo quanto apprende l’ANSA, c’era anche il tecnico dell’Udinese. La società, fino ad ora, non ha commentato la notizia.

VIRGILIO SPORT | 08-03-2021 15:33