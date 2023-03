Luca Marini: "Dimenticare Portimao"

Il centauro della VR46: "Sono contento di tornare in pista subito"

29-03-2023 19:33

Il centauro del VR46 Racing Team, Luca Marini, spera di ritrovare il feeling giusto con la sua Ducati in Argentina, dopo la debacle in Portogallo: “Sono contento di tornare in pista subito, non vedo l’ora di lasciarmi alle spalle il GP di Portimao”.

“Andiamo a Termas con la mente libera per partire bene da venerdì e fare un bel reset. Girare con calma, prendere le misure di un tracciato dove nessuno ha fatto dei test. La pista mi piace molto, ma non sono l’unico, tanti saranno veloci qui. Partiamo dalla stessa base del test per fare bene”.