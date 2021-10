Lucarelli: "Pordenone peggior avversario possibile"

15-10-2021 20:19

Il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli ha presentato così la partita contro il Pordenone: “Quella di sabato è la peggior partita che il calendario ci potesse riservare. Dovremo affrontare una squadra ultima in classifica, reduce da una sconfitta bruciante, con tanta voglia di riscatto”.

“Rastelli ha avuto due settimane di tempo per sistemare le cose al riparo da occhi indiscreti, per cui non sappiamo se utilizzeranno il loro consueto 4-3-1-2 o se varieranno schieramento: prevedo che per noi sarà tutt’altro che un sabato tranquillo”.

OMNISPORT