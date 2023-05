Luciano Spalletti privato: la compagna Tamara Angeli, la gestione della tenuta nel Chianti e i tre figli

Discreta, quasi nascosta la famiglia di mister Spalletti: la compagna, i suoi tre figli e la passione per il vino e la sua tenuta nel Chianti

Nella struggente dedica alla sua famiglia, Luciano Spalletti si è abbandonato a delle lacrime inconsuete per chi – come lui – passa per un uomo ruvido, quasi spigoloso. A sua figlia Matilde, alla sua famiglia e in primis alla sua compagna, Tamara Angeli, ha espresso grande affetto.

Spalletti e la dedica speciale per il Napoli Campione

Quell’amore che ha fissato e rinsaldato, in modo pubblico, per Marcello, il fratello che ha perso quattro anni fa quando era allenatore dell’Inter e si apprestava a d affrontare una nuova fase della sua carriera.

Accanto all’allenatore del Napoli, campione d’Italia, c’è da decenni Tamara Angeli con la quale condivide la cura e la gestione – a cui partecipa l’intera famiglia – della sua azienda agricola “La Rimessa” in Toscana, precisamente nel Chianti dove mister Spalletti si occupa in special modo dei vigneti – sua grande passione – e che tra le tante attività della tenuta costituisce uno dei prodotti di punta.

L’incontro con la compagna: il retroscena

La coppia si è incontrata quando Spalletti era un calciatore che, nell’ambito di una carriera esemplare ma non paragonabile a quella di tecnico, viveva una delle sue fasi migliori da attaccante allo Spezia. Secondo un aneddoto riportato dall’indimenticabile Mario Sconcerti, Spalletti si bbonò circa 20 volte per incontrare Tamara che all’epoca vendeva abbonamenti porta a porta. Alla ventesima sottoscrizione, le chiese un appuntamento e partì la loro relazione.

Oggi Tamara si occupa dell’agriturismo e dei figli, facendo la spola tra il Chianti e Milano, dove la figlia minore frequenta ancora la scuola (è nata nel 2011).

Di lei, nei database fotografici, sono rarissime le immagini: non particolarmente mondana, ha cercato sempre di concentrarsi sugli impegni lavorativi e familiari, rimanendo fuori dal clamore legato all’attività di allenatore del compagno. A Napoli si è vista pochissimo e in contesti di estrema discrezione, come ha sempre preferito gestire la sua vita accanto a Spalletti. Anche a Milano, è stata vista qualche volta: mentre andava a prendere la figlia a scuola o in pochissime serate ufficiali.

I tre figli: che cosa fanno oggi

Oltre alla piccola Matilde, Spalletti è padre anche di Federico che ha superato il corso di osservatore a Coverciano a pieni voti, e Samuele, il quale invece ha scelto una carriera lontana dal contesto calcistico in senso stretto che segue comunque con passione.

