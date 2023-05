Spalletti in lacrime, solo per suo fratello: chi era Marcello, scomparso a 66 anni

Il ricordo del fratello Marcello ha commosso Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, che ha svelato un lato privato e intimo alle telecamere

05-05-2023 11:51

La voce di Luciano Spalletti, che ha steso un manifesto tra le parole scelte per rispondere alle domande dopo quel pari decisivo a Udine, si è rotta solo quando si è misurato con il dolore, vero e tangibile, per la morte di suo fratello Marcello. Non sono trascorsi che quattro anni, se c’è un tempo di elaborazione per la perdita di un fratello.

E Spalletti, ieri sera, ha coronato un sogno per Napoli e centrato un obiettivo di carriera notevole. Nel suo linguaggio, riconoscibile e tipico, ha espresso la filosofia che regge il suo spirito e il suo gioco per poi abbandonarsi alle lacrime, lasciando da soli Ciro Ferrara e Diletta Leotta, per ritirarsi a piangere Marcello lontano dalle telecamere.

Napoli: la dedica di Spalletti al fratello scomparso, Marcello

Marcello Spalletti se n’è andato a 66 anni, a causa di una malattia che non gli ha permesso di chiudere con le cose in osspeso e di godersi questo successo di Luciano a Napoli, dove Carlo Ancelotti e Rafa Benitez, ad esempio, non sono riusciti del tutto.

“A mia figlia Matilde, alla famiglia, che è sempre lì a spingere. A tutti gli amici, a mio fratello Marcello”, ha detto a Diletta Leotta, ai microfoni di DAZN, il più anziano alenatore in Italia a vincere il titolo.

Di Marcello, Luciano Spalletti non ha mai parlato tanto, neanche quando era nel mezzo del lutto all’epoca dell’Inter e visse così lo strazio di quello strappo dal fratello. Un gemello per amore e dedizione al calcio, tant’è che l’allenatore del Napoli lo aveva paragonato in passato a Josè Mourinho, tanta la stima e anche la caparbietà di Marcello nello studio e nell’invenzione di soluzioni.

Chi era Marcello Spalletti

Nato il 15 giugno del 1952, Marcello Spalletti è morto il 28 maggio del 2019, dopo aver lottato contro un tumore. Aveva dedicato tutto alla Polisportiva Avane di cui è stato allenatore, giocatore, consigliere, e anche animatore di iniziative legate allo sport, nonché vicepresidente.

I suoi bambini della società polisportiva, si sono stretti alla famiglia che ha chiesto solo donazioni per quella associazione che curava come se ciascun bimbo fosse uno di famiglia: così anche loro gli sono stati accanto.

Scorrendo le cronache locali di allora, la partecipazione di quei ragazzi è stata totale, quasi un atto di gratitudine collettiva a Marcello.

Un senso di profonda lealtà, vicinanza, affetto che si rinnova anche oggi e che la Polisportiva ha celebrato – dopo la vittoria dello Scudetto – anche sui social con il ricordo di Marcello, che ricordano con il suo nome di battaglia “Komandante“:

L’omaggio della Polisportiva Avane e La Rimessa

Il feretro è stato portato anche al campo sportivo dove tutti i suoi ragazzi gli hanno tributato un omaggio e testimoniato l’importanza di Marcello, in questo progetto che nasceva da una passione. E che incastrava con la gestione de ‘La Rimessa’, la tenuta di circa 50 ettari di proprietà della famiglia nei pressi di Montaione, un comune che fa parte della Valdelsa fiorentina.

Una zona cara anche a Luciano Spalletti, originario di Certaldo, che ha vissuto anche a Sovigliana di Vinci ma che in quella azienda ritrovava equilibrio e spunti nelle fasi di stop che la carriera da tecnico gli ha imposto.

Uno spazio che la famiglia ama e cura, anche adesso che Marcello è mancato. E che si gode quel titolo atteso, aspettato e costruito insieme al fratello Luciano, campione d’Italia.

VIRGILIO SPORT