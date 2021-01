Luciano Spalletti verso il ritorno in panchina: offerta a sorpresa

Luciano Spalletti potrebbe tornare a sedersi in panchina dopo quasi due anni di stop. L’ex tecnico nerazzurro, ancora a libro paga dell’Inter fino al prossimo giugno, sarebbe stato contattato dalla Federazione cilena per il ruolo da commissario tecnico.

Secondo i media locali, in particolare alairelibre.cl, il mister toscano sarebbe in una lista ristretta di nomi, opzionati per la sostituzione di Reinaldo Rueda. Spalletti avrebbe già dato un primo assenso alla Roja: i suoi agenti negozieranno il contratto nei prossimi giorni, attualmente dall’Inter percepisce 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Spalletti, che non allena dal 30 maggio 2019, è stato accostato negli ultimi tempi a Chelsea, Fiorentina, Napoli e ad alcuni club sauditi ed egiziani. E’ uno dei nomi eccellenti senza panchina insieme ad altri due mister toscani, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.

“Questo sport mi ha permesso di fare una vita da re – aveva detto in una intervista -, di conoscere campioni e di stare a contatto con personaggi unici. Cose che in una vita normale non avrei mai fatto. Stiamo vivendo una situazione complicata, questo è il più grande infortunio di massa nel mondo del calcio. Io penso che bisognerà tornare a giocare mettendosi le mani sul cuore perché la gente vuole vedere il calcio. Futuro? Voglio tornare ad allenare“.

