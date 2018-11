Esclusiva: Lucio Cecchinello esalta il VR46

Lucio Cecchinello, con Virgilio Sport, ha parlato anche di Moto2 e Moto3. “E’ una bellissima storia quella che il motociclismo italiano sta raccontando nella categorie minori, abbiamo Bagnaia, ma anche Bezzecchi e Di Giannantonio per fare un paio di nomi”.

Grandi lodi all’Academy di Valentino Rossi. “E’ enorme e favoloso il lavoro che, in maniera seria e disinteressata sta svolgendo la VR46 per il sostegno ai talenti italiani” ha aggiunto l’ex pilota e attuale manager della Lcr Honda, intercettato in occasione di Eicma a Milano.

SPORTAL.IT | 08-11-2018 15:30