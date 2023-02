Luis Alberto: "Non voglio chiudere male con la Lazio"

Il centrocampista biancoceleste ha parlato della sua avventura e dell'interesse mostrato dal Cadice a gennaio.

09-02-2023 20:32

Luis Alberto è da sei anni e mezzo uno dei pilastri della Lazio. Il centrocampista spagnolo ha avuto modo di parlare della sua avventura con la maglia biancoceleste e della Serie A in una trasmissione su Twitch: “È un campionato che non si è evoluto tanto. In Italia si gioca molto con le difese a tre, in marcatura su uomo. Il Napoli, la Lazio, il Sassuolo e la Fiorentina sono le uniche che propongono un calcio europeo”.

Poi ha parlato del suo futuro e dell’interesse mostrato dal Cadice a gennaio: “Non stavo passando un buon momento quando ho saputo che mi volevano. Ho apprezzato molto, ma a gennaio non è semplice. Non voglio chiudere male con la Lazio – così Luis Alberto -. Il club e i tifosi mi vogliono bene. Sarebbe stupido rompere male. Fino all’ultimo giorno darò tutto, cercando di portare la Lazio in Champions“.