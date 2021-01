Lukaku: "Per la Juventus siamo pronti. Milan ai quarti? C'è tempo"

L’Inter ha battuto la Fiorentina in Coppa Italia e accede ai quarti, dove affronterà il Milan. Decisivo un gol di Lukaku nel secondo tempo supplementare.

Ai microfoni di Rai Sport, il belga ha dichiarato: “Derby col Milan ai quarti? Non pensiamo al futuro ma solo ad oggi. Siamo contenti di aver vinto la partita di oggi contro una squadra fortissima con un grande allenatore. È importante per la nostra fiducia e dobbiamo continuare così. La squadra si abbassa troppo e rischia? Stiamo lavorando su quello, abbiamo parlato dopo la Roma. Questo non deve succedere. Siamo una squadra giovane, dobbiamo apprendere da questi momenti. Stiamo crescere e abbiamo la voglia di migliorare. Juve? Sarà una partita tattica, con due squadre che stanno facendo bene. È una grande squadra con un allenatore che sta facendo bene. Noi siamo pronti e dobbiamo prepararci bene”.

