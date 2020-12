Lukaku prende in giro Vidal, interisti spietati col cileno

L’Inter sarà anche tornata a vincere, in serie A e in Europa, ma il clima attorno ai nerazzurri resta piuttosto teso, in particolare nei confronti di alcuni giocatori. Gli interisti non hanno ancora “perdonato” Arturo Vidal per l’espulsione con il Real Madrid e, più in generale, per le prestazioni opache offerte finora.

Il post di Lukaku e lo sfottò a Vidal

E il rendimento del cileno mette sotto accusa automaticamente anche Antonio Conte, l’uomo che ha spinto per avere l’ex Barcellona in nerazzurro. Questa tensione attorno a Vidal emerge viene fuori anche da episodi apparentemente irrilevanti, come uno degli ultimi post su Instagram di Romelu Lukaku.

Il centravanti belga, che invece sta attraversando uno straordinario momento di forma, ha pubblicato una serie di immagini scattate in allenamento, in cui appare insieme a Vidal e Ivan Perisic.

Nella prima foto Lukaku sorride guardando i compagni mentre i tre stanno per compiere uno scatto in allenamento e poi, nelle foto successive, li brucia, arrivando primo al traguardo. Nel post scrive “Troppo veloce”, prendendo in giro gli altri due. Il post scherzoso, però, offre l’occasione agli interisti per infierire su Vidal, che in campo finora non ha certo brillato per reattività e agilità.

Gli interisti infieriscono sul cileno

“Contro Vidal vinci facile big Rom”, scrive Mirko su Facebook, ironizzando sul cileno. “Vidal ha uno scatto?”, domanda sarcasticamente Nicola. “Vidal lo supera pure mio nonno comunque…”, aggiunge Francesco, che mantiene lo stesso tono.

E Pandiani aggiunge su Instagram: “Vabbè, Vidal lo frega anche mia figlia”. The King, invece, si limita a complimentarsi con Lukaku: “Un armadio che corre più di tutti, sei immenso Romelu portaci alla vittoria!”.

SPORTEVAI | 04-12-2020 10:12