28-07-2022 09:47

Romelu Lukaku è tornato all’Inter per lasciare il segno e per rimanere. Se per il secondo aspetto bisognerà parlare con il Chelsea, per il primo è tutto nelle sue mani o meglio nelle sue gambe e nella sua tenuta fisica.

Inter, Lukaku lavora per i nerazzurri

Lukaku, su cui i nerazzurri hanno puntato molto, vuole riprendersi l’Inter. Deve riconquistare l’affetto dei tifosi ma soprattutto conquistare anche mister Simone Inzaghi. Il posto da titolare, con Lautaro non è in dubbio ma di certo bisogna trovare la miglior forma fisica possibile. La data x segnata sul calendario è quella del 13 agosto per arrivare già al top per la sfida contro il Lecce. In queste prime amichevoli è apparso ancora un po’ appesantito ma c’è tempo per recuperare.

Inter, la preparazione fisica di Lukaku

Per questi motivi Lukaku sta lavorando molto ad Appiano. Oltre la classica parte di lavoro a cui sono sottoposti tutti, il belga si sta sottoponendo a ulteriori sedute pre e post allenamento per ridurre al minimo infortuni e problemi. Vuole partite forte e con le sue reti aiutare il più possibile Inzaghi nella conquista di quel tricolore sfuggito lo scorso anno. Non sono consentiti passi falsi anche in vista del Mondiale.

Inter, Lukaku si prepara all’invio della stagione

Il belga sta svolgendo una preparazione completa, cosa che non faceva, per vari impegni e motivi da anni. Il lavoro dovrebbe dare i suoi frutti nelle prossime amichevoli con Lione e Villarreal. Sta studiando anche a una alimentazione precisa con Matteo Pincella, il nutrizionista del club. Lukaku sta lavorando più di tutti: essere al top e riprendersi l’Inter questo il suo scopo.