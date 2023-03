La tragedia è stata confermata dopo le indiscrezioni della stampa straniera che ha svelato la grave perdita che ha colpito il numero uno della FIA: la morte del figlio 29enne

09-03-2023 16:57

Terribile lutto per Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, che ha perso suo figlio Saif Muhammad bin Salim, deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella giornata di martedì, 7 marzo, a Dubai. Una immane perdita per il numero uno della Federazione, che dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, ha affidato a un comunicato la conferma, purtroppo, del decesso del figlio appena 29enne.

La conferma della tragedia: il figlio di Mohammed Ben Sulayem

Come accennavamo, a comunicare la notizia è stata la Federazione Automobilistica degli Emirati attraverso i propri account social:

“L’Emirates Automobiles Organization porge le sue più sentite condoglianze al presidente della Federazione Internazionale Automobilistica (FIA), per la morte del defunto Saif Muhammad bin Salim”, si legge nella nota molto concisa e diffusa dopo che la notizia era trapelata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EMSO (@emsouaeofficial)

Chi era Saif Muhammad bin Salim

Al pari del padre, grande appassionato ed esperto uomo di vertice al comando della FIA, Saif Muhammad bin Salim nutriva una smodata passione per i motori e per due stagioni (2016 e 2017) ha gareggiato nel campionato di Formula 4 del suo Paese.

Dopo aver smesso al termine della stagione, dal 2021, anno in cui Mohammed Ben Sulayem ha ereditato il posto di Jean Todt alla guida della FIA, ha incominciato a seguire il padre negli eventi dedicati e a diventare presto una figura molto nota tra gli addetti ai lavori.

La morte in un incidente stradale il 7 marzo

Il tremendo incidente stradale, nel quale sarebbe rimasto vittima il giovane figlio del numero uno della FIA, sarebbe avvenuto nella giornata del 7 marzo e quando ormai la notizia è trapelata attraverso media internazionali, è stato pubblicato il comunicato che ha confermato, indirettamente, il decesso dell’ex pilota.

Dopo la voce diffusa da svariati organi di stampa internazionali, l’ufficialità è arrivata anche attraverso Ibrahim Al-Zubaidi, giornalista, che ha riportato la notizia ufficiale data dall’Emirates Motorsport Association, la federazione degli Emirati Arabi.

منظمة الامارات للسيارات والدراجات النارية تُعلن (وفاة سيف بن محمد بن سليم) ، ابن رئيس الإتحاد الدولي للسيارات (#FiA) محمد بن سليم @Ben_Sulayem • اسأل الله بأن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر ذويه

• تعازينا لسعادة محمد بن سليم واسرته.

عظم الله أجرهم واحسن الله عزاهم pic.twitter.com/ohq8rqLp9f — Ibrahim Al-Zubaidi 🇸🇦 (@IbrahimAlZubadi) March 9, 2023

Secondo le ricostruzioni dei media locali, il figlio del presidente sarebbe deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto per le vie di Dubai, martedì scorso sul quale non sono stati forniti altri dettagli.

