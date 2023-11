Maignan: "Rinnovo? Mi piace il Milan, ma non è il momento di parlarne"

"Contro il Psg nessuna emozione, ritrovare fiducia e dare tutto"

06-11-2023 18:19

“A me piace il Milan, tutti lo sanno qui, ma non abbiamo ancora iniziato a parlarne. Penso che non sia ancora il momento giusto, sia per me che per il club”. Lo ha detto il portiere francese del Milan, Mike Maignan, in conferenza stampa a Milanello rispondendo a chi gli chiedeva se avesse già iniziato a pensare al rinnovo coi rossoneri. Sulla sfida di Champions League di domani contro il Psg, ha aggiunto: “In questo momento non c’è posto per le emozioni, dobbiamo dare tutto. Dobbiamo giocare da Milan, senza emozioni, e giocare il nostro calcio. Dobbiamo ritrovare la nostra fiducia e la nostra grinta, possiamo fare bene”.