Maldini, l'ultima vittoria: i tifosi anche stavolta dalla sua parte

In un calcio dove le bandiere non esistono più è tornata a sventolare quella di Paolo Maldini. Che era tale da giocatore e si sta dimostrando un dirigente con i fiocchi, capace di ricevere applausi in egual misura anche nel suo nuovo ruolo. Non solo gli acquisti fatti si stanno rivelando efficaci (a partire da Maignan che è già un idolo della curva) ma è la politica societaria e la sua linea rigida ad aver convinto del tutto i milanisti.

Anche Kessie può andar via se non accetta le offerte del Milan

Dopo i casi Donnarumma e Calhanoglu ora è il rinnovo di Kessie a preoccupare ma anche nel caso del “presidente” Maldini non fa passi indietro rispetto al rigore mostrato per il portiere e il trequartista. Un passo avanti sì, due no. E se non ci sta può andar via. Le sue parole di ieri, prima della gara di Marassi, lasciano capire che se il centrocampista non accetta il rinnovo può anche essere ceduto subito.

I tifosi attaccano Kessie e si schierano con la società

La sorpresa è che anzichè piangere sul possibile addio di Kessie i tifosi si schierano con il club a giudicare da quanto si legge sui social: “Buongiorno a tutti tranne a quel mercenario di Kessiè che ha rifiutato 6 milioni” o anche: “Paghereste una Fiat Panda quanto una Ferrari? Se Kessie vale 5, perché devo dargliene 8? Ad oggi prende 2,2 mln, con 5 mln andrebbe più che a raddoppiare l’ingaggio. Sta a lui scegliere!” e ancora: “Avete sentito cosa ha detto Maldini ieri sera su Kessie? Mancano 10 giorni alla fine del mercato, attenzione a Kessie. Attenzione a Kessie. Stanno valutando di cederlo subito”

Fioccano le reazioni: “Se in una trattativa una delle due parti aumenta costantemente l’offerta e l’altra parte chiede costantemente un ulteriore rialzo, forse semplicemente non si vuole chiudere l’affare. Basterebbe dirlo Kessie” o anche: “Sono i procuratori che cercano di spellare le società oltre il lecito. Vediamo se Kessie manterrà la parola data”.

I tifosi sono infuriati: “che vadano via tutti sti prepotenti. Intanto gli stanno sbattendo Bakayoko in faccia che pigliera 2.5 milioni e se Kessie non rinnova io farei giocare il francese e a giugno col rientro di Pobega allenato un anno da Juric saremmo quasi a posto” e infine: “Siamo sopravvissuti senza Rivera, Gullit, VanBasten, Scheva, Kakà e sopravviveremo anche senza Kessie. Ha ragione la società: a tutto c’è un limite. Basta con i ricatti degli agenti. Lo perderemo a zero? Pazienza risparmieremo 6mil di stipendio”.

