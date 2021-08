Entusiasmo Milan, dopo soli 90' i tifosi hanno già sostituito l'idolo

Aggiungi un posto a tavola: le sorelle vincenti della prima giornata sono sei. Non c’è ancora la Juve ma il Milan sì. I rossoneri battono la Samp a Marassi e si accomodano al banchetto, legittimati da una prestazione incoraggiante e da una conferma: questa squadra non ha smarrito lo spirito dello scorso anno e – nonostante le tante assenze – ha dato l’impressione di avere anche qualcosa in più.

I due grandi ex del Milan già nel dimenticatoio

Non si è sentita, ad esempio, l’assenza dei due “traditori”. Diaz non ha fatto rimpiangere Calhanoglu, anzi lo ha imitato segnando un gol ancor più pesante di quello del turco e Maignan ha già fatto dimenticare Donnarumma.

Per i tifosi Maignan è più forte di Donnarumma

Non aspettavano altro i tifosi per cancellare del tutto la figura di Gigio e sui social è un tripudio: “non so voi, ma io con Maignan in porta mi sento più sicuro…” o anche: “Che portierone. Doppia parata da top player. Fenomenale. E Gigio può solo guardare dalla sua comoda panchina a Parigi”.

Il web è un fiume in piena: “Lasciando da parte i sentimenti. Il nostro ex portiere forse è più forte tra i pali, anche se ieri Mike non ha commesso errori. Ma appare evidente una NETTA superiorità di Maignan su due aspetti: piedi e uscite” e ancora: “Dedicato a tutti coloro che pensavano che senza Donnarumma avremmo giocato col portiere del Subbuteo” oppure: “Molto reattivo e tempestivo nelle uscite…e poi secondo me anche molto preciso nei lanci , insomma un classico numero uno di tutto rispetto”.

C’è chi si sbilancia: “Siamo passati dal migliore portiere in Serie A al migliore portiere in Serie A ma con i piedi buoni e personalità” e infine: “Maignan sta giocando invece Donnarumma ha fatto più minuti in panchina che in campo. Se Gigio continua così, farà più docce che parate, altro che numero 1 al mondo. Chi non gioca, si svaluta”.

SPORTEVAI | 24-08-2021 09:01