Milan, per i tifosi tre certezze: due positive, una meno

Parte con una vittoria importante, diverse certezze e pochi (ma non trascurabili) dubbi la stagione del Milan, che espugna Marassi e supera la Sampdoria con una prestazione più che buona, ma non esaltante. A decidere il match è un’imprecisione di Audero sulla conclusione dal limite di Brahim Diaz al 10′. Decisivo anche l’ottimo spunto di Calabria sulla destra che beffa Augello e serve il rimorchio vincente dello spagnolo. Finisce 0-1 e i tifosi si godono le prestazioni sontuose di Diaz e Maignan.

Milan, i tifosi applaudono i tre eroi di giornata

A inizio gara, i tifosi del Diavolo dimostrano di condividere la scelta di mettere la fascia da capitano al braccio di Calabria. Qualcuno scrive: “Davide qui per dirti che da io, da sempre per sempre, dalla tua parte. Quanto te la meriti la fascia“, e ancora: “La cosa più bella Davidino Calabria con la fascia”. Nella prima frazione la gara è vibrante. La Samp ci prova, il Milan punge in ripartenza con la velocità di Leao e la classe di Brahim Diaz. L’occasione che sblocca il risultato arriva già al 10′ e premia proprio l’undici di Pioli, che trova la rete con il numero dieci spagnolo, bravo e fortunato a insaccare il cross basso dalla destra di Calabria. A facilitare le cose, un Audero non proprio impeccabile.

Sui social, i tifosi del Milan applaudono i tre protagonisti dell’azione dal vantaggio. Tanti sottolineano la caparbietà di Calabria nel superare Augello. C’è chi twitta: “Ma vogliamo anche parlare di ciò che ha fatto Calabria?”, e un tifoso fa mea culpa: “Davide Calabria perdonami per tutto”. Ovviamente, molti i messaggi per il numero 10 rossonero: “Brahim classe sopraffina“, scrive un tifoso, e ancora: “Il trequartista che centra lo specchio quando tira… sto sognando”. E non manca chi cancella Calhanoglu: “Oh noooo perché abbiamo venduto il turcoooohh”.

Grandi applausi anche per Maignan, autore del preciso lancio a innescare Calabria: “Ah ecco, Maldini ha ragione a non preoccuparsi del trequartista. Sta in porta e il suo nome è Maignan”, “Maignan fa 2 assist. Non abbiamo bisogno del trequartista”, “Il Milan stasera in porta ha Pirlo“, “Ha fatto più assist Maignan in dieci minuti che Calhanoglu in 4 anni”.

I tifosi del Milan esaltati dalle prestazioni di Brahim e Maignan

A inizio ripresa, il Milan rischia di farsi male da solo, con il pasticcio di Theo Hernandez salvato solo dall’ottimo riflesso di Maignan. I social non possono che prendersela con l’esterno francese. Un tifoso twitta: “leva quel tamarro di Theo e metti Ballo per favore”, “Leva Theo sta giocando contro”, “Theo horror stasera“. Al contempo, altri applausi per Maignan: “Amo Mike”, “Finalmente un portiere forte”, “signor portiere”, “Io metterei Maignan come trequartista“, “nelle uscite mi dà molta più sicurezza del 99”.

Al triplice fischio finale, il portiere francese condivide gli apprezzamenti con Brahim Diaz. Sullo spagnolo, i complimenti dei tifosi non si contano. Un tifoso chiede: “Avete anche voi quello straordinaria sensazione di sicurezza quando ha palla Brahim Diaz? Sento la morbidezza del tocco e allo stesso tempo la certezza di non perder palla. Un piccolo scrigno super sicuro. Brahim, qui ti si ama“, e un altro scrive: “Se Brahim riesce a dare continuità per trequarti di partita sarà devastante“, “Che partita di Brahim. Applausi“.

Pochi i malumori di serata, riferibili ancora una volta a Brahim Diaz. Il destinatario è Pioli, che decide di sostituire il dieci per inserire Bennacer e scatena le proteste: “Diaz giocava con tre polmoni ci deliziava di tocchi e preziosi passaggi lo toglie…”, “Però si non si può togliere Diaz e lasciare Krunic dietro Giroud! Speriamo arrivi qualcosa dal mercato“, “perché lo levi?”, “Ma che cambi fa Pioli non ho parole”, “Ha tolto Brahim. Ha lasciato Krunić. Perché?”, “Di nuovo Krunic trequartista no, dai. Io già piena di Padre Pioli e i suoi cambi senza senso”. Tre le certezze di serata: Brahim e Maignan convincono, ma i tifosi chiedono il trequartista dal mercato.

SPORTEVAI | 23-08-2021 22:55