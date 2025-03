'Mamma mia Donnarumma' supera 'Espresso Macchiato': anche all’estero massacrano Gigio, tifosi spietati

Il portiere della Nazionale è diventato la parodia del web: dall'Europa al Sudamerica non si placano le critiche per il gol subito da calcio d'angolo

Gigio Donnarumma è la nuova parodia italiana vista da mezzo mondo. Il video della papera del portiere italiano, nella sfida di Nations League contro la Germania, ha già fatto il giro del web. E sebbene ci sia chi abbia giurato di non aver mai visto nulla di simile, l’erroraccio al 36′ del numero uno della Nazionale italiana richiama alla mente un altro episodio simile di sei anni fa (ma con interpreti diversi). Il portiere dell’Italia, dopo aver compiuto un’importante parata su un colpo di testa di Kleindienst, si distrae totalmente e su un calcio d’angolo a sfavore lascia sguarnita la porta: Kimmich da calcio d’angolo se ne accorge, batte rapidamente e serve Musiala che realizza uno dei gol più facili della storia. Sui social si è immediatamente scatenato il delirio, superato il clickbaiting di ‘Espresso Macchiato’.

Donnarumma diventa la parodia dei paesi esteri

In brevissimo tempo si è già passati dalla canzone virale ‘Espresso Macchiato por favore’ di Tommy Cash per l’Eurovision a ‘Mamma mia Donnarumma, ma che errore’. Sui social il pubblico sportivo all’estero ha bocciato e umiliato il portiere della Nazionale italiana, per l’erroraccio che ha lasciato di stucco l’Italia nella sfida contro la Germania.

In particolare sui giornali spagnoli Gigio è stato crocefisso: “Mamma mia Donnarumma”, titola As. Mentre Marca parla di portiere addormentato: “Donnarumma se quedó dormido junto a la defensa en el saque del córner y les costó el gol”.

Nelle ultime ore, il video della papera di Donnarumma che lascia la porta è in top trend su tutti i social, in particolare dall’estero: “Gigio ma che orroreeee”; e ancora: “Ma che errore, Gigio fammi un Espresso Macchiato por favore”.

Virale papera Donnarumma, abbinata a ‘Espresso Macchiato’

Per rincarare la dose, il video di Donnarumma è stato associato alla canzone-parodia ‘Espresso Macchiato’. Non si fermano le parodie dall’estero sul web: “Donnarumma uguale Italia come Italia uguale Espresso Macchiato. Por favoreeee”. Anche dalla Colombia deridono il portiere italiano: “Gigioooo mio amoooooreeeeeee”. E ancora: “Gigio corleoneee porfavoreeee”.

Non si placano le critiche anche dalla Francia per Donnarumma: “Un portiere spocchioso, ha condannato l’Italia all’uscita dalla Nations League: colpevole su 3 dei 5 gol segnati da una Germania scarsissima.”

E infine: “Gigio, via dal PSG. Sei scarso e presuntuoso e per due parate con il Liverpool già vuoi soldi e rinnovo. Mai visto un portiere così distratto…”

Donnarumma come Ter Stegen nel 2019

Gigio Donnarumma , che è vicino all’addio al Psg, non è stato il solo a subire un gol del genere. Infatti, la giocata ha ricordato quella ad Anfield nella Champions League del 2019 da Alexander-Arnold e Origi contro il Barcellona.

In quell’occasione, fu il Liverpool ad approfittare della disattenzione di Ter Stegen e soci per segnare il gol che portò alla rimonta dei Reds contro i Blaugrana.