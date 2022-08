Man City, Pep Guardiola: "Haaland ha ancora margini di miglioramento"

12-08-2022 20:39

Secondo Pep Guardiola, Erling Haaland ha “molti margini di miglioramento” con il Manchester City. Il norvegese si è trasferito dal Borussia Dortmund all’Etihad Stadium in questa sessione di mercato, come fiore all’occhiello del club e della Premier League.

Nonostante la sconfitta in Community Shield contro il Liverpool, il fuoriclasse norvegese ha risposto con una doppietta al suo debutto in campionato contro il West Ham lo scorso fine settimana.

Per Guardiola, tuttavia, Haaland ha ancora molto margine per migliorare al City, suggerendo che deve lavorare di più per trovare la palla e inserirsi nel vivo dell’azione.

“Nel processo di realizzazione di un gol, non mi piace che l’attaccante si limiti ad aspettare che arrivino i palloni”, ha detto in vista della sfida casalinga di sabato con il Bournemouth.

“Se vuole abbassarsi, può farlo. Erling ha molti margini di miglioramento. Non direi che è già al top. Può diventare un giocatore migliore e ha la volontà di farlo. Gli piace giocare a calcio. Non ho mai visto un giocatore, a parte forse [Lionel] Messi, che sia un pezzo unico, fatto e finito. Si può sempre migliorare. Cercheremo di farlo diventare un giocatore migliore, tutti i nostri giocatori hanno molti margini per migliorare. Questo è il motivo per cui siamo qui, per cercare di aiutarli”.

Guardiola ha anche parlato della rivalità per il titolo che la sua squadra ha condiviso con il Liverpool nelle ultime stagioni, inquadrando il loro rapporto come qualcosa che spinge il City a raggiungere nuovi traguardi ogni anno.

“Siamo riusciti a creare questa rivalità”, ha aggiunto. “Il più grande avversario che affrontiamo è il Liverpool ed è un onore. In uno sport come questo, individuale [o] collettivo, hai bisogno di qualcuno che ti migliori”.