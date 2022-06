Manchester City, non solo Haaland: Guardiola vuole anche Cucurella

16-06-2022 23:01

Dopo il super colpo legato all’attaccante norvegese Erling Haaland, per la quale verrà pagata al Borussia Dortmund la clausola rescissoria pari a 75 milioni di euro, il Manchester City prepara un’altra operazione di livello, questa volta per rinforzare la corsia mancina.

A questo proposito, second Sky Sports UK, il nome espressamente richiesto da Pep Guardiola, è quello di Marc Cucurella, laterale catalano classe 1998 ex Getafe e prodotto della Masia del Barcellona, che – visti i tempi che corrono in Catalogna coi problemi finanziari incontrati negli ultimi due anni – non può far altro che farsi prendere dai rimpianti. Cucurella, passato al Brighton and Hove Albion, ha avuto un impatto decisamente esplosivo con la Premier League, confermandosi esterno “box to box”.