Mancini, esordio da incubo come ct Arabia: vietata conferenza stampa, l’ironia dei tifosi

I tifosi italiani sul web mettono alla berlina il loro ex ct dopo l'esordio flop con la nazionale araba: "Conta solo il bonifico a fine mese"

09-09-2023 10:01

E’ iniziata con una sconfitta l’avventura di Roberto Mancini alla guida dell’Arabia Saudita. La nazionale biancoverde è stata sconfitta in amichevole 3-1 dalla Costarica nel match disputato al St. James’ Park di Newcastle. Fioccano le polemiche dell’ex ct azzurro nei confronti della difesa araba, incastrato da un labiale e gesto con le mani ripreso dalle telecamere mentre i tifosi italiani già mettono alla berlina il loro vecchio allenatore della nazionale.

Mancini, debutto da incubo: il governo saudita gli nega conferenza

Due gol in fotocopia affondano i “Green Falcons”: punizione dalla destra e incornata vincente in area, prima di Calvo al 12′ e poi di Ugalde sul secondo palo al 32′. E dopo il secondo gol della CostaRica, sostanzialmente identico, due colpi di testa a difesa schierata su calcio piazzato proveniente da destra, il ct ha fatto segno con le due dita: “Due gol così, ma come si fa?”.

Mancini aveva dichiarato di aver scelto l’Arabia Saudita per “scrivere la storia”, ma il primo capitolo non è stato certo esaltante, oltretutto nel vuoto dell’impianto di Magpies. Non bastava il debutto da incubo per Mancini, il governo saudita gli ha anche negato la conferenza stampa post gara.

I tifosi liquidano l’ex ct: “Conta solo il bonifico a fine mese”

L’esordio amaro di Mancini non ha fatto altro che far gioire i tifosi italiani che si sentono ancora traditi dal suo abbandono nel pieno dell’estate e con due partite ravvicinate di qualificazioni europee. C’è chi lo prende di mira sui social ironizzando sulla sua scelta di voler intraprendere questo nuovo percorso: “Conta solo il bonifico degli arabi a fine mese, figuriamoci se si interessa di aver perso all’esordio”. “E’ iniziata la storia, complimenti…!”: c’è chi ricorda le sue parole nella promo di Mancini per il nuovo incarico nella Nazionale araba e ironizza sul suo risultato di esordio.

Gli italiani in massa a Mancini: “Buona la prima, complimenti”

Un plebiscito di commenti vede all’unisono i falsi complimenti a Mancini sull’esordio della nazionale araba: “Buona la prima, continuate così”; “Complimenti, esordio migliore non poteva esserci”; “Molto bene, vai Roberto!!!”; “Continua la serie positiva delle avversarie di Mancini”. Insomma, tutti complimenti ironici in vista del pessimo debutto. C’è poi chi scrive: “Ti è piaciuto incassare? E adesso incassa queste figuracce…”

I tifosi a Mancini: “Sei l’allenatore più sopravvalutato della storia”

Impossibile archiviare le non qualificazioni dell’Italia al Mondiale, c’è ancora chi ha l’amaro in bocca e sui social dedica pensieri tutt’altro che d’amore all’ex ct: “Ecco il fenomeno, l’allenatore più sopravvalutato della storia”. C’è poi chi fa notare che la nazionale araba non ha sortito la scossa mentale, effetto del nuovo allenatore: “Mancini è andato lì ma non è cambiato nulla, anzi sta dando continuità ai risultati finora visti dalla nazionale araba: un disastro!”. “Grande progetto quello dell’Arabia Saudita, continuate così”! C’è infine chi si sfoga e ‘gode’ nel vedere una nazionale avversaria alla deriva più totale.