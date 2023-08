Italia, Mancini coordinerà dall’U20 alla nazionale A: nello staff anche Barzagli e l’U20 va a Lombardo

Roberto Mancini è il nuovo responsabile della nazionale con il ruolo di coordinamento della nazionale A, dell’Under21 e dell’Under20. Insieme a lui ci sarà anche Barzagli. I ct dell’U21 e dell’U20 saranno Nunziata e Lombardo

Ultimo aggiornamento 04-08-2023 16:12

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Roberto Mancini sempre più al “comando” del calcio italiano. Il ct della nazionale italiana ha ricevuto infatti il ruolo di coordinamento delle nazionali maschili dalla FIGC, al termine de Consiglio federale che si è tenuto oggi a Roma. Il tecnico marchigiano, oltre al ruolo di ct della nazionale maggiore, sarà anche il coordinatore dell’Under21 e dell’Under20.

Italia: i poteri affidati a Roberto Mancini

Per il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, arriva una piena investitura da parte del Consiglio federale della FIGC che si è tenuto oggi a Roma. E’ stato ridefinito il nuovo assetto delle nazionali maschili con Mancini che avrà un ruolo di coordinamento che permetterà di applicare gli stessi stili e sistemi di gioco permettendo così una maggiore facilità nell’apprendimento di alcuni principi che verrano utilizzati in tutte e tre le nazionali.

Nazionale maggiore: arriva Barzagli come collaboratore

Le novità emerse dal Consiglio federale non si fermano certo al ruolo diverso che dovrà occupare Roberto Mancini e di cui si era avuta notizia già nei giorni scorsi. C’è stata una sorta di rivoluzione anche all’interno dello staff della prima squadra con l’unico membro del team confermato che è Fausto Salsano. Le novità sono rappresentate da Alberto Bollini che sarà il nuovo vice, l’ingresso di Andrea Barzagli che si occuperà della fase difensiva e anche l’arrivo di Antonio Gagliardi che avrà il compito di specialista tattico in campo.

Nazionali giovanili: Nunziata all’Under21 e Lombardo all’U20

Ci sono novità anche per le due squadre giovanili. Il deludente europeo dell’Italia Under21 ha portato all’addio di Nicolato, al suo posto sulla panchina azzurra ci va Carmine Nunziata. Il 56enne tecnico napoletano è reduce dalla finale Mondiale (purtroppo persa con la nazionale Under20) ed avrà il compito di riportare entusiasmo in una squadra che negli ultimi anni non è riuscita a entusiasmare. Al suo posto all’U20 arriva una vecchia conoscenza di Mancini: Attilio Lombardo che lascia il ruolo di assistente nella nazionale maggiore e si prende in carico quello dell’Under20.

In questa fase sarà importante anche il ruolo di Maurizio Viscidi che in qualche modo sarà l’alter ego del commissario tecnico e dividerà il suo tempo non solo nel guidare le nazionali giovani che vanno dall’Under15 all’Under19 ma avrà anche il compito di favorire l’integrazione tra le tre squadre che fanno capo al coordinamento di Mancini.

Italia: come cambia lo staff tecnico di Mancini

Lo staff tecnico della nazionale maggiore cambia decisamente volto. Sono stati confermati Massimo Battara (preparatore dei portieri) e Simone Scanavino (preparatore atletico). Valter Di Salvo invece continuerà a dirigere l’Area Performance del Club Italia. Oltre a Chicco Evan, saluta anche Mauro Sandreani, Giulio Nuciari lascia il campo e formerà con Venturi il team degli osservatori.

Nelle giovanili si segnala l’arrivo di Francesco Antonioli (preparatore dei portieri) all’Under 20 mentre il secondo di Lombardo sarà Marco Scarpa. Bernardo Corradi sale dall’Under17 all’Under19, Massimiliano Favo dalla 15 alla 17, mentre Daniele Franceschini e Daniele Zoratto sono confermati alla 18 e alla 16. Sarà Enrico Battisti ad occuparsi dell’Under15 con la supervisione di Antonio Rocca.