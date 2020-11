Maradona: Mauro Icardi sotto accusa dopo il gesto

Nuova bufera social per l’attaccante del Paris Saint Germain Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter ha partecipato con tutta la squadra campione di Francia a una foto di tutta la rosa stretta attorno alla maglia numero 10 di Diego Armando Maradona, e alla bandiera argentina.

Ad attirare l’attenzione e a scatenare la rabbia dei tifosi è però l’espressione di Maurito: mentre tutti i giocatori sono immortalati seri, sul suo volto c’è una smorfia che in tanti hanno inteso come un sorriso, o comunque come un’espressione fuori luogo. Subito sono arrivate le accuse al giocatore, che negli ultimi anni ha avuto rapporti molto freddi con Maradona: il Diez l’aveva criticato duramente per il suo rapporto con Wanda Nara ai tempi della relazione della show-girl con l’ex amico Maxi Lopez.

I due erano stati protagonisti di diversi botta e risposta mediatici, tanto che l’ex Pibe de Oro si era anche augurato di non rivederlo più nella Nazionale albiceleste.

Sul sito ufficiale del Psg, è arrivato invece l’omaggio da parte di un altro argentino della rosa di Tuchel, Leandro Paredes: “È una triste notizia per tutta l’Argentina, ma anche per il mondo intero, per tutti quelli che amano il calcio e per quelli che amano Maradona. Penso che il ricordo che conserveremo di lui sia di questo giocatore sempre felice e sorridente quando entrava in campo. E tutto ciò che è stato in grado di realizzare in campo, lascia un’eredità incredibile. È così che ricorderemo Diego“.

“Sei immortale. Non morirai mai perché vivrai per sempre nel mio cuore. Ti amo re dei re”, le parole dell’attaccante del Boca Juniors Carlos Tevez, che aveva un rapporto speciale con Maradona e ha deciso di non scendere in campo per la sfida di campionato contro il Newell’s old Boys alla Bombonera.

OMNISPORT | 28-11-2020 14:43