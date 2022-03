Marc Marquez: "Ho capito come si guida questa moto"

04-03-2022 17:34

Il centauro della Honda Marc Marquez ha parlato dopo le prime libere della MotoGp in Qatar: “Quando cerco di andare più forte in realtà vado più piano, ma di sicuro in Mandalika ho capito come si debba guidare questa moto, anche dal punto di vista fisico mi piace. Ma non riesco ad essere più aggressivo, davanti non è come piace a me. Per ora non riesco a lottare per la vittoria”.

Sul suo stile: “Sto provando a guidare molto pulito, lo stile di guida di prima non riesco ad usarlo, e ne serve uno diverso con questa Honda, per cui sto cercando di essere molto pulito ed efficace. Siamo ancora lontani nel passo, le due Suzuki e Quartararo in questo momento sono superiori. Ma sono contento di aver iniziato così, in questa pista di solito fatico”.

OMNISPORT