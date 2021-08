Marco Mancosu è già stregato dalla Spal

Appena il tempo per archiviare il brutto finale della lunga avventura a Lecce, segnata sul finale anche dal dramma della malattia, per fortuna brillantemente superata, e per Marco Mancosu è già stato tempo di rimettersi in gioco.

A puntare sul centrocampista sardo è stata la nuova Spal targata Joe Tacopina in società e Pep Clotet in panchina.

Mancosu è già andato a segno nella prima gara giocata in casa, aprendo la goleada contro il Pordenone.

L’indomani è stato il giorno della presentazione alla stampa durante la quale il giocatore ha spiegato la scelta di trasferirsi a Ferrara:

“La Spal mi ha voluto a tutti i costi e ciò mi ha fatto impazzire – le sue parole riportate da ‘Estense.com’ – Qui c’è tanto entusiasmo, sono carico a mille per iniziare questa avventura. Ferrara è bellissima, anche se mi sono sentito spiazzato e disorientato a girare in bicicletta per la città perché non l’avevo mai fatto”.

Decisivo anche il progetto tattico del tecnico spagnolo: “Le sensazioni sono positive, lo erano anche dopo Pisa nonostante la sconfitta. Ho visto uno stadio caloroso, penso ci siano tutti i presupporti per fare bene. Il mister vuole giocate un calcio molto propositivo, che mi dà voglia di correre e divertirmi e l’entusiasmo del presidente Tacopina è contagioso. Abbiamo il giusto mix di giovani con esperti, c’è un bel gruppo”.

