Marco Melandri e la fine dell'amicizia con Valentino Rossi: "Venne al posto mio in Yamaha nel 2004 e non mi disse nulla..."

In un'intervista a Moto.it, Macho Melandri racconta come è finito il rapporto con Vale Rossi: "Amici da sempre, poi nel 2004 venne in Yamaha e non mi disse nulla. Ma non nutro rancore"

