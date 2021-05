Marelli contesta scelta arbitro per Bologna-Juve

La lotta Champions è il principale motivo di interesse dell’ultima giornata di campionato. Ballano diverse decine di milioni, che di questo tempo rappresentano un capitale determinante per programmare con serenità il futuro, e la posta in palio è davvero alta. Motivo in più per soppesare bene le designazioni arbitrali. Secondo l’ex fischietto Luca Marelli, stavolta però Rizzoli ha commesso un errore.

Marelli e lo scandalo arbitri

Nel consueto video di commento alle designazioni diffuso sul suo canale Youtube, l’ex arbitro della sezione di Como parla anche fugacemente dello scandalo rimborsi che ha travolto il mondo delle giacchette nere: “Di questa situazione ero a conoscenza da una ventina di giorni”, spiega Marelli. “Perché non ne ho parlato prima? Perché non cerco clic. Ora la giustizia deve seguire il suo corso, vediamo quali saranno gli sviluppi”.

Marelli e gli arbitri delle gare Champions

Quindi uno sguardo alle designazioni per le tre partite cruciali in ottica Champions. “Per Atalanta-Milan è stato scelto Mariani. Rizzoli non aveva molte possibilità, dopo le polemiche delle ultime giornate e le ultime vicende giudiziarie. Mariani ha avuto un’ottima stagione fino a marzo, poi ha avuto un incidente di percorso in Juve-Napoli. Al Var ci sarà Doveri, che dopo Benevento-Cagliari non ha più arbitrato. Mentre Mazzoleni è stato fermato del tutto”, sottolinea Marelli che poi esprime le sue perplessità per la scelta di Valeri per Bologna-Juventus: “Una designazione che non mi piace. Valeri era il Var della finale di Coppa Italia, alcune sue decisioni (o non decisioni) hanno fatto discutere. Si poteva optare per un altro arbitro”. Infine Napoli-Verona: “La scelta di Chiffi è la dimostrazione dell’eccellente stagione di questo arbitro. È una partita che richiede un arbitro solido e Chiffi lo è, è il direttore di gara che è cresciuto di più in questa stagione insieme a Pairetto“.

SPORTEVAI | 21-05-2021 09:32