Marelli fa chiarezza sul rigore contro la Juve e senza Var

In Italia ancora non si era visto e mancava effettivamente solo una situazione del genere all’ampia casistica di polemiche legate al Var. Il rigore concesso alla Spal contro la Juventus ieri sera ha fatto arrabbiare Sarri, perché il Var era spento e non è stato possibile rivedere il contatto alla moviola. Ma era rigore o no? A fare chiarezza arriva il parere di Luca Marelli.

L’EPISODIO – L’ex arbitro comasco analizza la prestazione di La Penna e sul suo blog si sofferma a lungo sull’episodio chiave di Spal-Juventus.

LA SPIEGAZIONE – Si parte pertanto dal 66esimo minuto quando c’è un contatto in area di rigore tra Rugani e Missiroli su un cross proveniente dalla fascia destra: La Penna lascia proseguire e, non appena il gioco si interrompe, viene richiamato dal quarto ufficiale per consentire un check al VAR.

OSSERVAZIONE – Marelli fa le sue osservazioni: Non funzionava il collegamento tra arbitro e sala VOR, motivo per cui le comunicazioni sono avvenute (come espressamente previsto dal protocollo) con l’utilizzo di walkie talkie (sempre presenti a bordo campo come mezzo d’emergenza in casi di malfunzionamento).

PROTOCOLLO – Quindi spiega che il protocollo prevede che il VAR non possa essere utilizzato nel caso in cui non funzioni nella sala VOR dato che, in questa situazione, non vi è alcuna possibilità di valutare un qualsiasi episodio senza poter rivedere il video. Pertanto non è escluso che possa essere utilizzata la tecnologia anche nel caso in cui manchi un collegamento tra VOR e terreno di gioco.

IL RIGORE – Marelli sgombra subito il campo da equivoci: Il calcio di rigore è netto, Rugani viene anticipato di una frazione di secondo e, sul prosieguo dell’azione, sgambetta Missiroli. La Penna lascia proseguire evidentemente avendo percepito un intervento sul pallone di Rugani che, in realtà, non c’è stato. Subito dopo la caduta in area di Missiroli, La Penna allunga il braccio destro, segnale che indica il tocco del pallone da parte del difensore.

Tocco che, in realtà, non c’è mai stato.

REVIEW – Per tal motivo la “on field review” è assolutamente nei canoni della normalità: l’episodio non solo è stato mal giudicato ma, soprattutto, l’arbitro ha visto qualcosa che non è mai accaduto, cioè l’anticipo di Rugani su Missiroli. Una volta richiamato alla “on field review“, La Penna comincia un fitto dialogo con il VAR Di Bello utilizzando il walkie talkie a sua disposizione: Che fare, dunque? E’ obbligatorio vedere le immagini per poter decidere su un episodio? La risposta a quest’ultimo quesito è negativa (Protocollo, pagina 12):

OBBLIGO – Il protocollo prevede che, una volta iniziata la review (il momento iniziale è l’indicazione dello schermo) l’arbitro ha due possibilità:

– assumere una decisione basandosi solo sulle indicazioni del VAR;

– rivedere personalmente l’episodio prima di assumere la decisione (la “on field review“, appunto).

Esattamente ciò che accade. Chiaramente possiamo definirla come una sorta di “situazione d’emergenza”…Bene perciò la decisione sul calcio di rigore (netto), la procedura utilizzata in emergenza da La Penna e Di Bello, ottima la prontezza di utilizzare un codicillo del protocollo per evitare che un errore evidente in campo potesse tradursi in un caos mediatico.

RONALDO – Infine Marelli rivela un interessante un episodio sfuggito a molti. Al minuto 85 la Juventus usufruisce di un calcio di punizione diretto al limite dell’area. Si incarica della battuta Ronaldo che colpisce in pieno la traversa: Il pallone torna nei pressi dell’attaccante della Juventus che calcia nuovamente verso la porta avversaria col piede sinistro: Esattamente in questo momento La Penna avrebbe dovuto interrompere il gioco ed assegnare un calcio di punizione indiretto alla SPAL.

Vale, in questi casi, una regola che abbiamo visto sovente applicata ai calci di rigore, cioè l’impossibilità per un calciatore di calciare nuovamente dopo aver colpito pali o traversa della porta dagli undici metri. Errore grave, oggettivamente. Se Ronaldo avesse segnato e la rete fosse stata convalidata, questo è uno di quegli episodi che rientrano nell’errore tecnico con conseguente ripetizione della partita.

SPORTEVAI | 23-02-2020 08:36