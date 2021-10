Marelli gela Ct Belgio e chiarisce perché c'era rigore su Chiesa

E meno male che per il Belgio la finalina di Nations League non contava niente. Al termine della sfida con l’Italia, che ha assegnato agli azzurri il terzo posto nella competizione, il Commissario Tecnico dei Diavoli Rossi Roberto Martinez si è lamentato delle decisioni dell’arbitro Jovanovic. Vibranti, in particolare, le proteste per il calcio di rigore concesso per un contatto tra Castagne e Chiesa, poi trasformato da Berardi per il momentaneo 2-0.

Italia-Belgio: le lamentele di Martinez

Così Martinez in conferenza stampa: “Il rigore era discutibile, perché il Var non è intervenuto a dare una mano all’arbitro?”. A detta dell’allenatore del Belgio la stessa designazione di Jovanovic non era la più consona per una sfida tra due nazionali così importanti e ben messe a livello di ranking: “Serve esperienza in certi palcoscenici, anche due vantaggi non sono stati accordati e nel complesso la direzione di gara è stata un po’ così”.

Nations League, Marelli fa chiarezza

Lamentele a cui l’ex arbitro Luca Marelli, oggi collaboratore Dazn, ha dato una risposta chiara e puntuale dai microfoni di Tutti Convocati: “L’allenatore del Belgio si è risposto da solo perché se è un rigore discutibile il Var non può intervenire. C’è poco da eccepire su quel fallo ai danni di Chiesa, nonostante il difensore forse sfiora il pallone. Mi sembra evidente che il mondo del calcio voglia qualcosa che assomiglia più alla moviola che al Var. Gli episodi dubbi con il Var restano tali e rimane la decisione di campo, ormai dovrebbe essere chiaro”.

Rigore Chiesa, i commenti dei tifosi

E i tifosi cosa ne pensano, c’era il rigore su Chiesa? “Castagne tocca prima il pallone e poi sfiora soltanto Chiesa, rigore molto generoso”, sentenzia un fan su Twitter. “Il regolamento parla chiaro, non si può fare”, è un altro parere. “Lo vogliamo dire che, da quando è alla Juventus, Chiesa ha affinato di molto la sua ‘tecnica’ nel procurarsi questi rigorini?”, è un commento pungente. “Soliti piagnistei, anche all’Europeo i belgi si lamentarono inspiegabilmente per l’arbitraggio”, ricorda un altro supporter.

