Marelli polemico sul rigore per la Juve

Come ha arbitrato Calvarese ieri nella semifinale di coppa Italia tra Inter e Juventus? C’era qualche espulsione non comminata? C’era il rigore a favore della Juventus? A fare chiarezza è Luca Marelli. L’ex arbitro comasco sul suo canale youtube ritiene la prova del direttore di gara buona ma si sofferma a lungo sull’episodio chiave, ovvero sul rigore concesso alla Juve con l’intervento del Var. Dice Marelli: “Mi aspettavo una partita più combattuta, Calvarese è stato molto bravo al di là di un episodio decisivo ma per il quale la responsabilità non è sua ma del Var”.

Per Marelli non c’era rosso per Demiral e Young

Marelli parte dagli altri casi per iniziare: “Non ci sono stati molti episodi. Al 13′ fallo di Demiral su Sanchez, Calvarese è in ottima posizione: non ci sono gli estremi per il rosso anche se l’intervento è stato duro. Scalciare col collo del piede è un conto, farlo con la suola è un altro, è imprudenza e non fallo grave. All’84’ ammonizione per Arthur per pestone su Lautaro ed è un provvedimento giusto. C’è poi un fallo di Young, già ammonito, su Cuadrado ma il fallo non è imprudente, è un normale fallo di gioco e non poteva essere un’azione potenzialmente pericolosa per cui giusto non estrarre il secondo giallo”.

Per Marelli il Var non poteva intervenire sul rigore

Marelli infine arriva all’episodio chiave, il rigore per la Juve: “Calvarese non ha fischiato la trattenuta di Young su Cuadrado ma è stato richiamato dal Var e successivamente ha dato il rigore. Bravo Cuadrado ad accentuarla. Se l’arbitro la fischia in campo non c’è nulla da dire ma non è una trattenuta evidente. La domanda è: può intervenire o no il Var? La trattenuta può sembrare rilevante ma se la rivediamo è una come ce ne sono tante, non dico non sia rigore, dico che se l’arbitro la vede e fischia il rigore ci può stare ma se non la vede? Ricordate in Juve-Verona la trattenuta Faraoni-Bernardeschi con Rizzoli che dice dopo che il Var in quel caso non doveva intervenire? Ripeto:il rigore su Cuadrado si può concedere ma ci è stato detto che il Var non deve intervenire su queste trattenute ed allora non si capisce nulla. Calvarese non ha colpe, cosa poteva fare una volta richiamato al Var?”.

SPORTEVAI | 03-02-2021 13:22