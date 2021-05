Marina Perzy e l'amore travolgente con Zenga: il ruolo dell'Inter

Quando la vicenda del suo travagliato rapporto con i figli avuti da Roberta Termali è divenuto di dominio pubblico, Walter Zenga ha ricevuto una solidarietà pressoché assoluta da parte della sua ex moglie Elvira Carfagna, da Hoara Borselli e anche da lei, Marina Perzy.

Le accuse mosse verso Zenga padre si susseguivano, in un crescendo inesorabile ed amplificato dalla narrazione televisiva coincidente con l’ingresso nella casa del GF Vip di Andrea, secondogenito avuto da Roberta Termali, Marina prese le sue difese esplicitando quanto la loro relazione, in un’Italia diversa e meno educata a simili vicende personali, fosse osteggiata.

Marina Perzy e il prezzo pagato per l’amore con Zenga

Un percorso tortuoso e tormentato che costò all’attrice e conduttrice l’interruzione di fatto della sua carriera televisiva:

“La storia con Zenga ha fatto scalpore perché l’accoppiata tra la donna di spettacolo con il calciatore non era normale allora. Io non ho rovinato alcuna famiglia, ma il presidente della squadra ci chiamò dicendo che questa storia non andava tropppo pubblicizzata, serviva un basso profilo, non era buono per la squadra e per la carriera di Zenga, così per qualche anno sono sparita dal mondo dello spettacolo”, ha raccontato a Serena Bortone presentatrice di Oggi è un altro giorno.

Il ruolo dell’Inter nella storia tra Marina Perzy e Walter Zenga

Un amore importante, di cui Marina aveva parlato anche a Novella 2000 quando Walter Zenga fu travolto dalla complicata relazione con i suoi figli Andrea e Nicolò e che vide l’intervento anche della seconda moglie, Roberta Termali.

“Voglio precisare che la nostra storia è partita da lui, non da me — racconta Marina —. Mi ha corteggiata all’incirca per un anno. Io sono stata conquistata dalla sua costanza nel corteggiarmi e dal suo essere impulsivo. Ma ero ben cosciente che aveva una moglie, una famiglia. Il nostro è stato un amore travolgente e impossibile da gestire”. “Quando ci siamo dovuti separare abbiamo avuto a che fare con dei parametri di comportamento imposti dalla società. Per un momento pensai di fare causa all’Inter perché mi aveva rovinato la carriera”, la rivelazione molto dura di Marina Perzy, la quale ha imputato così delle chiare responsabilità alla società per l’evolversi della sua carriera.

Marina venne convocata dal presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, il quale le fece capire che se avesse voluto rimanere con Walter avrebbe dovuto rinunciare alla sua carriera. Proprio nel momento migliore per la Perzy.

Si parlò di minacce anche a Zenga: gli sarebbe stata tolta la Nazionale, se non si fossero lasciati. Nulla che Marina rifarebbe di nuovo, come ha confidato con la maturità di oggi e la consapevolezza di quanto le è poi costato a livello personale e professionale questa passione poi interrotta dalla decisione di prendere strade separate.

Vie che non hanno permesso al rancore di offuscare l’immagine di Walter in Marina Perzy, la quale ha voluto ribadire con forza, l’amore per i figli di Zenga. Un affetto assoluto che ha urlato durante la sua intervista confessione da Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso.

VIRGILIO SPORT | 21-05-2021 16:26