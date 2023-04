Marini dopo la sprint race: "Felice della mia partenza"

Il pilota azzurro: "Sapevo che partendo settimo, le prime due curve sarebbero state fondamentali. Per fortuna poi è andata tutto bene".

01-04-2023 23:07

Ottimo terzo posto per Luca Marini nella sprint race, felice anche per un connazionale: “La gara è stata molto bella, mi piace combattere con Franco e ritrovarlo di nuovo lì davanti. Oggi era davvero forte. Bello essere lì anche con Bezzecchi, Bagnaia e tutti gli altri. Sono felice soprattutto della partenza che ho fatto. Perché sapevo che partendo settimo, le prime due curve sarebbero state fondamentali. Per fortuna poi è andata tutto bene”.

“Sono anche contento di aver fatto un risultato del genere dopo un weekend come Portimao, che è stato molto difficile – ha aggiunto Marini -. Oggi poi Morbidelli volava, soprattutto in rettilineo. Superarlo era impossibile, sono riuscito solo quando gli è calata la resa della gomma posteriore. Sembra che la Yamaha abbia risolto i suoi problemi”.