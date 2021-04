Marini è ottimista: "Stiamo progredendo"

Luca Marini scatterà dalla 13ª posizione nel Gp di Doha, seconda gara della carriera in MotoGp per il pilota classe ’97.

Nelle prove ufficiali il portacolori del team SkyVR46 Avintia ha sfiorato la qualificazione per il Q1, ma nonostante la quinta fila finale Marini si dice soddisfatto:

“È stata una bella qualifica – ha commentato – Sono soddisfatto di come è andata oggi, mi sono divertito molto. Durante le libere 4 abbiamo provato una modifica in ottica gara, per cercare di sistemare il feeling all’anteriore, ma non ho avuto le sensazioni sperate. Siamo tornati alla moto base ed è stata la mossa giusta. Mi sentivo bene, ho fatto dei bei giri, ma uno non perfetto mi è costato l’accesso alla Q2. Sono contento perché abbiamo fatto un bel passo avanti rispetto allo scorso weekend”.

OMNISPORT | 03-04-2021 21:59