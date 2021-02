Marino: "Il Var in B è una necessità"

La Spal inanella a Cosenza il terzo pareggio consecutivo e fallisce l’assalto al secondo posto.

La classifica resta cortissima, ma il tecnico dei ferraresi Pasquale Marino non può che essere deluso dopo la gara del “San Vito-Marulla”, segnata da un grave errore dell’arbitro in occasione del gol annullato a Luca Moro:

“Anche la terna arbitrale ha ammesso l’errore dopo aver rivisto le immagini – ha detto il tecnico siciliano al termine della partita- Ogni settimana c’è sempre qualcosa che non va. Abbiamo affrontato una squadra molto complicata, ma siamo stati superiori e avremmo meritato la vittoria al netto del clamoroso errore dell’assistente. Nel calcio ci sono tanti interessi, col Var il nostro campionato sarebbe stato diverso perché ricordo tanti episodi dubbi a nostro sfavore: questi errori cominciano a pesare, il Var dovrebbe essere introdotto anche in Serie B”.

“Abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni in trasferta: fin dall’avvio abbiamo cercato di creare gioco e abbiamo avuto tante palle gol. Falcone è stato bravissimo su certi episodi, è un peccato aver lasciato per strada due punti. Peccato per il loro gol, c’è stato un mezzo rimpallo, hanno sfruttato la prima occasione, ma siamo stati bravi a non disunirci. Abbiamo fatto di tutto per vincere”.

OMNISPORT | 06-02-2021 19:23