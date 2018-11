Marino: "Salernitana aiutata e fortunata"

Lo Spezia cade in trasferta, ma lo fa a testa alta.

Sul campo della Salernitana gli Aquilotti si arrendono ad un gol del bomber Bocalon e il tecnico dei liguri Pasquale Marino è incredulo per una sconfitta che fa scappare via i granata in classifica e tiene lontano lo Spezia dalla zona playoff: “Sono deluso per il risultato, ma abbiamo fatto una grande partita, creando almeno sette palle gol e colpendo una traversa. Anche il pareggio ci sarebbe stato, ma nel calcio vince chi segna".

Marino recrimina anche per l'arbitraggio di Dionisi: “La Salernitana ha avuto anche qualche aiutino nella gestione dei cartellini e in alcune altre situazioni”.

SPORTAL.IT | 10-11-2018 18:45