Marko Lazetic al Milan: dalla Stella Rossa arriva il nuovo Vlahovic

26-01-2022 18:43

In questa sessione invernale, partita come di consueto senza clamori, il Milan pensato da Stefano Pioli e Paolo Maldini ha chiuso trattative già imbastite che imprimeranno cambiamenti notevoli nei reparti aggiornati e nella mentalità. A Casa Milan è il giorno di Marko Lazetic, giovanissimo attaccante cresciuto nella Stella Rossa, 18 anni appena compiuti, arrivato a Milano per chiudere l’affare e legarsi ai rossoneri per i prossimi cinque anni.

Lazetic al Milan, le cifre dell’operazione

Il club rossonero, nonostante il passaggio di proprietà, conferma la sua attenzione per i talenti balcanici che hanno donato emozioni e lezioni di calcio magistrali in passato. Alla Stella Rossa, per tornare ai numeri e alla cifre di questo accordo, saranno versati circa 4 milioni più bonus e sarà garantita una percentuale sulla eventuale futura rivendita del giocatore.

Il giovane bomber ha svolto le visite mediche alla clinica La Madonnina, ha ottenuto l’idoneità sportiva e poi si è diretto nella sede rossonere per firmare. Dalla sua, la società rossonera ha depositato il contratto che legherà l’attaccante serbo classe 2004 a via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2026. Nel frattempo intanto si lavora per aggiungere un ragazzo di prospettiva alla difesa: Malick Thiaw.

Lazetic, il nuovo Vlahovic: i tifosi sognano

Lazetic è un attaccante che promette già benissimo: alto più di un metro e novanta, è un attaccante tecnico e potente, che sa giocare con entrambi i piedi e che ha una buona progressione in allungo. Ovviamente ancora molto acerbo, data l’età, potrà crescere al fianco di Ibra e Giroud ed essere eventualmente una alternativa. In Serbia lo considerano già il nuovo Vlahovic, talento che accontenterebbe i tifosi milanisti.

