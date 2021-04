Marquez preoccupato: "Non so se finirò la gara"

Dopo il lunghissimo stop di 9 mesi, Marc Marquez è riuscito a ottenere il 6° posto nelle qualifiche di Portimao: “So che sto guidando bene, ma mi sento anche rigido. Il mio team mi sta aiutando ad adattarmi al nuovo stile di guida”.

La fatica si è fatta sentire: “Mi sono sentito peggio oggi che ieri, ovviamente. I dottori mi avevano avvisato che sarebbe stato così e domani sarà ancora più dura, ma non ho dolore. Avrò meno forze e saranno fastidi che dureranno ancora un po’, ma su cui devo lavorare. La più grande differenza è la mia posizione in sella. A destra faccio fatica a spingere con il braccio, infatti perdo tanto negli ultimi due settori. Colpa dei muscoli, della forza che ancora mi manca. Purtroppo molte curve qui sono a destra, ho bisogno di fare ancora tanti giri e di tempo per essere al top”.

Marquez è preoccupato per la gara: “Non posso dire al 100% se riuscirò a finirla. Se sono qui è perché penso di si. Non so con che ritmo riuscirò a fare tutti e 25 i giri. Nel warm-up vedremo solo come va la moto. Pochi giri per non stancarmi. In ogni caso esiste una minima possibilità ma c’è che mi possa ritirare”.

OMNISPORT | 17-04-2021 19:08