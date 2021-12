Marquez: "Rossi? La MotoGP dovrebbe dirgli grazie"

29-12-2021 13:42

A MotorSport Total, Marc Marquez ha voluto omaggiare la carriera di Valentino Rossi sottolineando il grande apporto dato alla MotoGP: “Ha vinto molto e ha fatto tanto per il motociclismo. Ha suscitato nelle persone l’interesse per le due ruote. È qualcosa di irripetibile e la MotoGp dovrebbe ringraziarlo per questo”.

Per i tifosi di Valentino Rossi la MotoGP non sarà più la stessa, ma Marquez è sicuro che non abbandoneranno gli spalti: “L’anno prossimo non ci sarà, ma sono convinto che il colore giallo continuerà a dominare le piste. Metà delle tribune saranno sempre per lui”, ha detto lo spagnolo.

Il disgelo tra Marquez e Valentino Rossi non cesserà però dopo queste belle parole: “Non abbiamo un buon rapporto ma non ho problemi a riconoscere quello che lui ha fatto per il nostro sport. Non dipende da me riallacciare i contatti, ma non è una cosa che mi interessa molto”, ha concluso l’otto volte campione del mondo.

OMNISPORT