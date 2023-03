Marquez: “Trasferimento in Ducati? Non lo considero”

Il pilota della Honda smentisce di volersene andare anticipatamente: “Ho un contratto di due anni e sarebbe un grosso errore ora pensare ad altro”

08-03-2023 16:59

Marc Marquez si prepara alla stagione in MotoGp, finalmente dopo un inverno senza infortuni. La Honda però al momento si è dimostrata meno competitiva della Ducati. E non solo. Lo spagnolo smentisce però di star pensando a un trasferimento proprio nella Casa italiana: “Un trasferimento in Ducati? Non lo considero. Non sto considerando un cambio di squadra, ho un contratto di due anni e sarebbe un grosso errore adesso pensare a questo. Abbiamo vinto sei titoli dal dal 2013 al 2020, poi mi sono infortunato e praticamente non sono stato in pista, anche quando c’ero. Quest’anno mi dà più fiducia il fatto che ci sono piloti validi come Rins e Mir, che faranno molto bene e mi daranno una mano”.