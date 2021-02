Marsiglia-Psg, Florenzi: "E' importante come per me Lazio-Roma"

Il match più importante in Ligue1 del weekend sarà tra Psg e Marsiglia, una sfida che Florenzi ha scoperto essere di grande importanza in Francia: “Alcuni compagni di squadra mi hanno spiegato cosa significhi una partita del genere. Lo sentono moltissimo, come io sentivo il derby Roma-Lazio”.

Il Psg non può sbagliare per non perdere il passo del Lione. Il Marsiglia invece, dopo le ultime vicissitudini che hanno portato l’esonero di Villas Boas e la rivolta dei tifosi, vorrebbe svoltare la stagione proprio nel match più atteso dell’anno.

OMNISPORT | 07-02-2021 14:40