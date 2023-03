Masters1000 di Miami: fuori Fognini

E nel secondo turno Sinner incontrerà Djere

23-03-2023 11:35

L’avventura di Fabio Fognini al Masters1000 di Miami non va oltre il primo turno. Nella partita contro il tedesco Jan-Lennard Struff è stato sconfitto per 6-4 5-7 6-4 . Nonostante l’alto livello di gioco mostrato in alcune fasi della partita, l’azzurro (n. 91 del ranking) nei punti importanti non ha avuto la necessaria lucidità. Sarà così Struff (n. 103 del ranking) ad affrontare il bulgaro Grigor Dimitrov nel secondo turno.

Al second round del Torneo l’avversario di Jannik Sinner sarà il serbo Laslo Djere (n.58 del ranking), che ha sconfitto l’australiano Aleksandar Vukic (n.168 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6 (3).